Årets første stork er landet: »Den fryser i kulden og skal have hjælp«

Efter at de første storke allerede i slutningen af januar blev observeret i Slesvig-Holsten, vidste man godt, at det kun var et spørgsmål om tid, før årets første stork også ville blive spottet herhjemme.

Lørdag aften landede den første af slagsen så på dansk jord i Bedsted ved Tønder i Sønderjylland, oplyser Storkene.dk.

Storken, der søndag formiddag stadig sat i træet ved kirken i Bedsted i Sønderjylland. Foto: Lone Elisa Andersen/Storkene.dk

Søndag formiddag sad den fortsat i det træ ved kirken i Bedsted, hvor den angiveligt har overnattet. Her lykkedes det Lone Elisa Andersen at tage et billede af den store og sjældne fugl.

Ifølge foreningen Storkene.dk er storkens ankomst »ekstrem tidlig« og underbygger en tendens, som der har været det seneste årti.

»De seneste 10 år er storkene kommet tidligere og tidligere. Årsagen er det milde vejr. Mange storke overvintrer ikke længere i Afrika, men i Sydeuropa, hvor især Portugal og Spanien er yndede overvintringssteder. Det betyder, de kun skal flyve i en til to uger og ikke i cirka seks uger for at komme op til os,« forklarer foreningens formand, Jess Frederiksen, til TV Syd.

Storke nærmer sig Danmark usædvanligt tidligt

Næste uge bevæger vi os ind i marts, hvilket leder tankerne hen på forår. Men i disse dage er det stadig meget koldt udenfor, hvilket kan skabe udfordringer for storken.

»Den fryser i kulden og skal have hjælp. Så hvis nogen ser den i de kommende dage, så må man meget gerne forsøge at lægge foder ud,« lyder opfordringen fra Storkene.dk.

Særligt fersk fisk, pålægsrester eller sågar daggamle kyllinger vil være noget, som storken kunne være interesseret i at spise, påpeges det.

Varmt vejr har givet boom af storke i Danmark

Det formodes, at der i disse dage opholder sig mellem 30-40 storke lige syd for den danske grænse.

De fleste storke, der slår sig midlertidigt ned i Danmark, ankommer fra midten af marts og frem til slutningen af april. I alt forventes det, at flere hundrede storke vil trække over landet, hvoraf nogle bl.a. flyver til en større yngleplads i Skåne.

Herhjemme blev der blot observeret to ynglepar herhjemme sidste år. Men en fremgang af bestanden rundt omkring Danmark giver forhåbninger om, at der i fremtiden vil blive flere ynglepar, der finder vej til vores breddegrader.

I øjeblikket er det et enkelt storkepar nord for Roskilde, der har overvintret her.