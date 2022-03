Nu kan du tjekke din årsopgørelse: Disse skattefradrag skal du være opmærksom på i år

Årsopgørelsen er officielt klar mandag den 14. marts. Skattestyrelsen er dog klar til at teste systemerne før tid, og derfor kan 4,8 mio. borgere allerede nu se deres årsopgørelse for 2021 via TastSelv på skat.dk.

Det meddeler Skattestyrelsen i en pressemeddelelse fredag aften.

"Vi er klar til at teste systemern