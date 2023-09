Bommene omkring statsborgerskab er et opgør med vores egen demokratihistorie

Der går ikke en dag, uden at man kan høre en politiker fortælle, hvad han eller hun vil gøre for danskerne. Eller man ser medierne referere en måling, der viser, hvad danskerne mener om dette eller hint. Ja, faktisk hører vi ordet danskerne så tit, at vi slet ikke studser over, hvem der mon er med i denne gruppe, som man helt uproblematisk