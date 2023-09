Det kan godt være, at du synes, det regnede hele tiden. Men vi har haft den varmeste sommer nogensinde

Listen af bemærkninger til rekorden er lang og strækker sig fra de mange hedebølger og naturbrande til voldsomt nedbør med oversvømmelser. Derudover bemærkes det, at havisen omkring Antarktis er rekordlav, ligesom havtemperaturen globalt og ikke mindst i Nordatlanten er rekordhøj.

Alt dette kommer på papiret til at virke apokalyptisk og dommedagsagtig. Derfor er det nødvendigt også at se på mulige årsager, for der er faktisk nogle naturlige forhold, som spiller ind.

I første omgang rettes søgelyset mod el Niño-systemet i Stillehavet. Det er et naturligt forekommende fænomen, når havtemperaturen mellem Peru og Indonesien nogle år er meget varm. Denne El Niño har en kold modpol, som kaldes la Niña, og den har været til stede nu i tre år og har holdt temperaturen nede. Men da den påvirkning forsvandt sidste vinter, begyndte temperaturen at stige. Nu er vi så på vej mod en ny – formentlig kraftig – el Niño, så forventningen er, at temperaturen i havet fortsætter med at stige!