Kommuner tager ikke hårdt nok fat i klimaindsats. Det betaler borgerne prisen for

Vi ved imidlertid godt, at vi overhovedet ikke når det, og når det nu står så skidt til, så kan det undre, at vi ikke går mere radikalt til værks. Baggrunden finder vi især i den omkostning, der følger med enhver resolut handling. Det er ikke gratis at gøre det, der skal til, hverken i kroner eller komfort. Vi kommer til at bruge mange milliarder på opgaven, og vi kommer til at lægge vores kostvaner, transport og forbrug væsentligt om. Det skaber naturligvis nogen træghed i omstillingsparatheden.

For at hjælpe omstillingen på vej bliver vi derfor nødt til at have hele billedet med, når vi taler om klimaet. Hvis vi kun ser på de kortsigtede udgifter, svarer det til at fokusere på én enkelt brik i et puslespil med adskillige tusinde. Sådan kan man altså ikke løse et puslespil.