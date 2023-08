Støjberg vil stadig brandbeskatte borgere

Inger Støjberg har i et opslag på Facebook skrevet, at arvinger til familieejede virksomheder ikke skal brandbeskattes. Derfor skal arveafgiften for disse arvinger sættes ned. Hun påstår så, at 800.000 går på arbejde hver dag i disse virksomheder. Efter de har betalt skat af deres løn, skal der ved deres død fortsat betales den samme sats på arv som i dag. Dem tænker Inger Støjberg ikke på. De her mennesker skal stadig brandbeskattes. Så hvem er hun politiker for? Befolkningen eller udvalgte særinteresser?