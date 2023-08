DSB er en pinlig omgang

At man så alligevel ikke har fået styr på DSB, er mig en gåde. DSB bør gennemgå en forvandling, for umiddelbart skulle man ikke tro, det var så svært at opfatte, at passagerer fra to tog ikke kan være i et tog, der er halvt så langt, eller at det var smart at have toiletter på en seks timers togtur, men alligevel sker fodfejlene gang på gang.

Jeg har svært ved at se, hvordan denne forandring skal kunne finde sted, men jeg tror simpelthen, der er brug for en kulturændring i DSB i alle lag, dog især i toppen.