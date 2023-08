Klimaforandringerne er blevet enighedens motorvej, men heldigvis er der sideveje

Men uden for FN’s klimapanels samstemmende forenklede forklaring og prognostiske forudsigelser er der heldigvis stemmer på sidevejene, som bare næsten ikke er blevet hørt. De bærer navne som Jim Lovelock og Henrik Svensmark.

Svensmark har længe fremholdt, at variationer i indstrålingen fra Solen har betydning for den stigende gennemsnitstemperatur på Jorden, hvilket igen og igen er blevet tilbagevist. Men så efter nye målinger alligevel er blevet accepteret (i 2019). Mens Lovelock har fremholdt, at hav-jord-atmosfære-systemet indeholder feed-backløkker, som er med til at regulere Jordens klima.

Han skriver blandt meget andet, at hvis vi fjernede alt metan fra Jordens atmosfære, ville iltkoncentrationen stige, og enhver brand blive uslukkelig. Og han har allerede i 1987 angivet, at en øget afsmeltning af den arktiske is på sigt vil medføre, at de varme havstrømme vil bremses op og til sidst gå helt i stå med koldere klima til følge.