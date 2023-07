Folkeskolens deroute blev indledt allerede i 1960'erne

Miseren på folkeskoleområdet skyldes alle de tanker, der med 68-oprøret skyllede ind over landet, og som især manifesterede sig inden for undervisningsområdet. De nye tanker ville netop gøre op med det at skulle lære en hel masse. Skolen skulle være kreativ og fri for al tvang og krav, og samtidig udviklede undervisningsområdet sig til i stedet for at være kundskabsgivende til at være dannende. Ikke i gammeldags forstand, men ved at påvirke eleverne til at få andre og bedre meninger om alt det, som ungdomsoprøret gik i brechen for.