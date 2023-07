I Tyskland er den gennemsnitlige egenbetaling 2.548 euro (ca. 19.000 kr. pr. juli 2023). Derfor må de pårørende i mange tilfælde betale en stor del af beløbet. Men den afgørende forskel er ikke, at der findes en tvungen forsikringsordning (fra juli 2023 4,0 pct. af lønnen for barnløse lønmodtagere), som foreslået af CRM, men at borgeren efter en visitation får udbetalt et beløb svarende til behovet for pleje (inddeling i plejegrader 1-5). En sådan ordning giver en familie mulighed for at have et plejekrævende familiemedlem boende.

Hvis kommunen betalte højst 30.000 kr. pr. måned til et familiemedlem eller en anden, som påtog sig plejen, ville det formentlig for nogle eller mange være et attraktivt alternativ til plejehjem – især for dem, der er kritisk indstillet over for kvaliteten på plejehjemmene. Hvis ordningen blev populær, ville den både mindske behovet for medarbejdere i plejesektoren og aflaste kommunerne finansielt. Man kunne begynde med at teste interessen for en sådan ordning gennem en opinionsundersøgelse.