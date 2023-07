Velfærd er blevet erstattet af velstand

Uddannelsessystemet har været igennem den ene ”deform” efter den anden. En stadig større del af hver årgang bliver ikke gjort uddannelsesparat, ikke en gang til en ikkeboglig uddannelse. Også her er det arbejdskraften, der mangler. Børn og unge, der har brug for ekstra støtte, får den ikke – klassekvotienten er for høj, og lærerdækningen for lav.

Årsagen er, at borgerlige politikere, inklusive socialdemokrater, i årtier har været fokuseret på at erstatte velfærd med velstand for samfundets elite. Resten af samfundet er blevet ladt tilbage på en synkende velfærdsskude. Topskattelettelser skulle sikre et større arbejdsudbud, samtidig med at der blev gennemført nedskæringer på de offentlige services, der skulle sikre tilgængeligheden af den nødvendige arbejdskraft. Så forøgelse af arbejdsudbuddet er stort set udeblevet, og topskattelettelserne er blevet til velstand for den i forvejen rige elite, mens investeringerne i flere jobs ikke er blevet realiseret, kun nedskæringerne.