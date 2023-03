Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

28/03/2023 KL. 11:00

For abonnenter

Lad os få solceller på tagene af landets udlejningsejendomme

I en fælles appel peger de private og de almene lejeboliger på, at der er et kæmpe potentiale for at øge Danmarks brug af solenergi, hvis Folketinget tænker det ind i en ny strategi for solceller.