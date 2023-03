Jeg er en ældre mand, der mimrer, når jeg går forbi en boghvedemark, og selv vorherre smiler, når han hører mig tale. Jeg har mine egne meninger om alt, og det vil jeg have lov til at have. Andre kan så have deres. Men det tyranni, der gennemsyrer vor tid, om at vi alle skal mene det samme som nogle få underlige individer, tager jeg afstand fra.