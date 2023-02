Få styr på dagligdagen på Borgen

Et nyt fænomen er sygemeldingerne. Hvem kan holde til at ”være på” 24/7, jagtet af mikrofonholdere og være i tv for at profilere sig?

Det, der kræves af en politiker, som ønsker at få indflydelse på lovgivningen, er dygtighed, respekt for sine vælgere og ikke mindst erfaring.

Man undrer sig over, at ældre politikere ikke snart kan se, hvor det hele bærer hen, og selv bliver ramt af stress-symtomer som vicestatsministeren. Stop det vanvid, der foregår på landets vigtigste arbejdsplads, og sæt spærregrænsen op til 3-4 pct., så vi igen kan få ansvarlige politikere til at lede landet, og forbyd partiskift, som er løftebrud over for vælgerne.