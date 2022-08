Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

05/08/2022 KL. 08:30

For abonnenter

Vi skal have en helt ny standard for, hvor lidt energi vi bruger

Danmark har brug for en national energispareplan, som sætter en ny standard for, hvor lidt energi et moderne samfund bruger. Så lidt, at vi aldrig igen bliver afhængige af en diktators luner.