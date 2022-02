»J.C. og Laura Jacobsen skabte et mikrokosmos på Valby Bakke«

Det var ikke nok for J.C. Jacobsen at brygge godt øl. Han skulle også bo repræsentativt og smukt. Stedet skulle løfte ham, hans familie og hans værk op i de højeste samfundslag og skabe et samlingssted for alle.

Han byggede først bryggeriet, mens han fik lagt de enorme mængder af jord fra kælderudgravningerne ud til et plateau og fundament for hovedbygningen og for et iscenesat, stort haveanlæg i bunden af grunden mod øst.