Toyota tilbagekaldte 2.700 eksemplarer af sin nye elbil, bZ4X, i juni, mindre end to måneder efter, at modellen blev lanceret. Det skete på grund af risiko for, at hjulene løsner sig.

Japanske myndigheder meddelte, at skarpe sving og pludselige opbremsninger kunne få en hjulbolt til at løsne sig, hvilket i værste fald kunne få et hjul til at falde af.