Forventningerne var store, men de mere end 1.000 danskere, som har bestilt et eksemplar af Toyotas første helt store elektriske satsning må væbne sig med tålmodighed. Siden producenten i juni meldte ud, at man tilbagekalder alle bZ4X-modeller, fordi der er risiko for, at de kan tabe hjulene, er alt nemlig sat på pause hos Toyota.