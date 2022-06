Venstres formand reagerer på statsministerens tilbud: »Det er pinagtigt«

Men den udmelding giver Jakob Ellemann-Jensen ikke meget for.

»Jeg lever meget efter show-it-don’t-tell-it, og hvis statsministeren vil have et samarbejde hen over midten, så skulle hun måske lade være med eksempelvis at lave en aftale, hvor man med et smalt flertal tvangsfordeler gymnasielever,« siger Jakob Ellemann-Jensen til TV 2 News.

Mette Frederiksen selv forklarer sit kursskifte om at lukke flere partier ind i regeringen med coronakrisen og krigen i Ukraine.

Dertil kommer ”det nationale kompromis”, som er en aftale indgået mellem regeringen, Venstre, SF, Radikale Venstre og Konservative om bl.a. at styrke Forsvaret og et ønske om at afskaffe forsvarsforbeholdet, siger statsministeren.