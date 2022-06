05/06/2022 KL. 05:00

»Jeg vil gerne åbne en diskussion af, om man kunne lave en regering hen over midten«

Statsminister Mette Frederiksen har kørt solo som eneste partiformand i sin egen smalle regering de seneste tre år. Men da Jyllands-Posten møder hende til et interview i Statsministeriet, åbner hun pludselig for første gang for at tage andre partier med i regering. I så fald skal det være en regering, der rækker ind over den politiske midte, siger hun og kommer med en overraskende invitation til de blå partier.