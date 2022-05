V vil se på ekstra penge til beboere tæt på vindmøller

- Vi foreslår, at man kigger på VE-bonusordningen. Kan man udvide den, så beløbet eksempelvis er større, eller så den dækker flere? Og hvilke hindringer, der i øvrigt er for at bruge ordningen?

I dag er den forventede gennemsnitlige årlige udbetaling per husstand for vindmøller mellem 5000 og 6500 kroner, mens det er mellem 2000 og 2500 kroner for solceller.

Hvor mange penge Venstre vil sætte af til en eventuel udvidelse af ordningen, kommer dog an på, hvordan en udvidelse vil ske, lyder det.

I regeringens udspil er ambitionen at firedoble produktionen fra solenergi og landvind frem mod 2030. Den ambition bakker Venstre op om.