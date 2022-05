27/05/2022 KL. 06:00

Tårnhøje energipriser har væltet økonomien for mange, men i Hvide Sande jubler de

Tre vindmøller lige uden for Hvide Sande gør, at prisen på varme i den lille vestjyske by er raslet ned. Snart kan andre fjernvarmeværker formentlig følge efter, fordi lovgivningen er ved at blive ændret.