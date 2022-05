Enhedslistens talknuser flytter til Kenya og dropper Folketinget

Fra politiske kolleger, både fra rød og blå blok, er der lykønskninger.

Eksempelvis fra Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh.

- Kenya er et forrygende land med et fantastisk folk. Nyd de næste par år dernede! Og tak for gode debatter de seneste år, skriver han på Twitter.

Samme sted skriver SF’s formand, Pia Olsen Dyhr:

- Lyder helt fantastisk for din familie Rune. Men vi andre vil savne dig ikke mindst når vi skal forhandle fx finanslov.

Rune Lunds kone arbejder i Udenrigsministeriet. Han oplyser, at han fortsat vil være et aktivt medlem i Enhedslisten, men altså fra distancen.

- Men jeg vil også være ærlig og sige, at jeg er ked af ikke at skulle være kandidat til det kommende folketingsvalg - og ked af, at jeg på et tidspunkt efter sommerferien skal træde ud af Folketinget, skriver han.