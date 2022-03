Efter gode erfaringer: Folkeskoler får et år mere med coronafrihed

Erfaringer fra de seneste års nedlukninger har vist mulige løsninger på det problem.

- Her har vi ramt noget, som egentlig kommer af coronatiden, men som både lærere, skoleledelser og kommuner har været rigtig glade for, siger ministeren.

Det er grunden til, at man nu prøver at give skolerne mere frihed i et ”helt normalt skoleår”.

Ministeren kan ikke sige, om den større frihed skal være permanent.

Først når det skoleår er gået, vil regeringen se på, om det giver mening at forlænge friheden endnu mere.

Aftalen om at forlænge frihedsgraderne er indgået mellem regeringen, Venstre, SF, De Radikale, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Allerede nu siger flere af partierne bag aftalen ”ja” til at forlænge friheden for skolerne med mere end et år.