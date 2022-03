Nu anbefales coronatest kun i særlige tilfælde

Et eksempel kan være situationer, hvor et testsvar kan give anledning til tidlig behandling mod covid-19 for at reducere risikoen for indlæggelse og alvorlig sygdom.

En række personer kan være i målgruppen for tidlig behandling. Det gælder personer på 65 år samt andre personer i øget risiko for alvorligt forløb med covid-19. Gravide er også en del af den potentielle målgruppe.

- Det er derfor vigtigt, at den gruppe lader sig teste hurtigst muligt, hvis de får symptomer på covid-19 og føler sig syge, og at de kontakter egen læge, hvis de får en positiv test, siger Bolette Søborg.