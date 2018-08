Enhedslisten kræver milliarder af Mette F. til sygehuse

Enhedslisten har ikke lagt skjul på, at man vil stille krav, hvis partiet efter det kommende valg skal lægge mandater til et nyt, rødt flertal under den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen.

Helt konkret vil partiet stille krav om, at sygehusene skal have tilført et væsentligt milliardbeløb.

Det fortæller partiets politiske ordfører, Pernille Skipper, forud for sommergruppemødet, der begynder mandag.

Enhedslisten vil have tilført to milliarder kroner til sundhedsvæsnet allerede næste år oven i den sum penge, som regionerne og staten allerede har forhandlet på plads.

Selv om sundhedssektoren fraregnet inflation er tilført 12,7 milliarder kroner siden 2010, er det ikke nok, mener partiet.

Sundhedsudgifterne er ifølge Enhedslisten ikke er steget i samme takt som opgaverne, og derfor er der tale om en de facto-nedskæring.

- Det er ikke nok at stoppe nedskæringer eller reparere de værste af Løkkes skader. Velfærden skal udvides, og det kræver altså mange tusinde ekstra kolleger til vores offentligt ansatte.

- Særligt på sygehusene og i sundhedssystemet er der enorme problemer. Vi skal have en velfærd med overskud, hvor lægen og sygeplejersken har tid til at snakke tingene igennem med patienter og pårørende, siger hun.

Ud over det permanente løft af sygehusene på to milliarder kroner forventer Enhedslisten, at en socialdemokratisk regering fremover automatisk regulerer bevillingerne til sundhedsvæsnet på en måde, så der tages højde for befolkningsudviklingen og den generelle velstandsfremgang.

Desuden foreslår partiet, at staten tager ansvar for uforudsete stigninger i medicinudgifter, så de ikke medfører fyringer på sygehusene.

Merudgiften til sundhedsvæsnet foreslår Enhedslisten finansieret ved at indføre det, Enhedslisten kalder en skat på overnormalt profit.

Det går i praksis ud på, at virksomheder med en egenkapitalforrentning på over 15 procent, betaler fem procentpoint ekstra skat af det overskud, der ligger over 15 procent.

Forventningen er, at en stor del af de ekstra indtægter netop vil stamme fra medicinalselskaber.