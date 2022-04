Anklagen er kommet frem kort tid før anden og afgørende runde ved det franske præsidentvalg, som finder sted om en uge. Her står Le Pen over for den siddende franske præsident, Emmanuel Macron.

Le Pens advokat, Rodolphe Bosselut, afviser beskyldningerne. Advokaten forholder sig desuden skeptisk over for timingen for rapporten.

EU-Parlamentet vil forsøge at få pengene, som Le Pen og de tre andre ifølge Olaf har misbrugt, tilbage. Det oplyser en unavngiven kilde i EU-Parlamentet.