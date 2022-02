Netop et stop af Nord Stream 2-gasledningen er de seneste uger og måneder blevet nævnt som et sanktionsvåben mod Rusland og præsident Vladimir Putin, skulle Ukraine-konflikten eskalere.

Mens EU’s udenrigsministre i disse timer er i færd med at klargøre sanktioner mod Rusland oven på præsident Putins stærkt kritiserede anerkendelse af de to udbryderrepublikker Luhansk og Donetsk, signalerer Tysklands kansler, Olaf Scholz, allerede nu, at Vesten er parat til at tage nogle af de hårdeste midler i brug mod Ruslands aggressive adfærd.

På et pressemøde tirsdag ved middagstid siger han, at situationen »har ændret sig fundamentalt«, og at Tyskland har besluttet at sætte hele processen med godkendelse af den russiske gasledning Nord Stream 2 i bero. »Med hensyn til den seneste udvikling er vi nødt til at revurdere situationen, også med hensyn til Nord Stream 2,« siger Olaf Scholz. »Det kan lyde som en teknikalitet, men det er et nødvendigt administrativt skridt, så gasledningen ikke kan blive godkendt. Og uden en godkendelse kan den ikke sættes i drift,« siger den tyske kansler.

Nord Stream 2 Gasledningen løber fra Rusland til Tyskland. Hovedparten ejes af Gazprom, der er kontrolleret af den russiske stat. Nord Stream 2 består helt konkret af to rørstrenge, der løber over 1.200 km fra Rusland til Tyskland, heraf 147 km gennem dansk farvand. Rørledningen følger Nord Stream-ledningen, der åbnede i 2012 Den 6. september 2021 oplyste selskabet, at rørledningen er samlet. Den 8. september indledte tyske myndigheder den endelige godkendelsesproces. Undervejs skal EU-Kommissionen høres, inden de tyske myndigheder træffer afgørelsen. Nord Stream 2 er bygget til at kunne levere 55 mia. kubikmeter gas om året, svarende til hele Frankrigs import eller halvdelen af Tysklands. I november 2021 oplyste det tyske energinetagentur, at behandlingen af ansøgningen sættes på pause, indtil Gazprom har etableret den krævede selskabsstruktur omkring driften af rørledningen. 22. februar 2022 meddelte Tyskland, at projektet med Nord Stream 2 bremses som følge af den tilspidsede situation i Ukraine-krisen. Nord Stream 2 har kostet ca. 70 mia. kroner at bygge.

Gasledningen fra Rusland til Tyskland, som ventes at kunne sende 55 mia. kubikmeter gas årligt til Europa - svarende til forsyningen af hele Frankrigs import eller halvdelen af Tysklands - ligger færdigbygget under Østersøen. Men det er altså endnu ikke taget i brug grundet manglen på de sidste godkendelser fra tysk og europæisk side.

Netop et stop af Nord Stream 2-gasledningen er de seneste uger og måneder blevet nævnt som et sanktionsvåben mod Rusland og præsident Vladimir Putin, skulle Ukraine-konflikten eskalere. »Fremtiden for rørledningen hænger helt afgjort sammen med den militære situation i Ukraine,« sagde EU’s udenrigschef, Josef Borrell, for nyligt. Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, roste tirsdag på Twitter Tyskland for sin beslutning:

»Det er et moralsk, politisk og praktisk korrekt skridt under de nuværende omstændigheder. Ægte lederskab betyder [at træffe] svære beslutninger i svære tider. Tysklands træk beviser netop det.«

Hov, det her indhold benytter cookies På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik, det gør du her: opdater dit samtykke.

Nord Stream 2 har længe været genstand for uenigheder mellem allierede i Nato og særligt Tyskland og USA. For Tyskland er gasledningen et prestigeprojekt, som man bestemt ikke har ønsket at lægge i graven. USA har i mange år været skeptisk over for rørledningen og ment, at den gjorde Tyskland og resten af Europa alt for afhængig af Rusland. »Hvis Rusland invaderer, og kampvogne og tropper krydser grænsen til Ukraine, så vil der ikke længere være en Nord Stream 2. Vi vil gøre en ende på den,« sagde Joe Biden for nylig efter et møde med den tyske kansler i Det Hvide Hus.