Skal de allerhårdeste sanktioner rulles ud mod Rusland lige med det samme?

Eller er en mindre pakke med målrettede sanktioner det rette for at bevare det givetvis allerede spinkle håb om en diplomatisk løsning på Ukraine-krisen – og samtidig have et tungere våben at bruge senere hen?

Det er lige nu det spørgsmål, som Nato-allierede stiller sig, når det kommer til et modsvar på præsident Vladimir Putins beslutning om at anerkende de to østukrainske regioner Donetsk og Luhansk og sende russiske soldater og angiveligt også kampvogne ind i de to områder.