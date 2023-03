28/03/2023 KL. 19:15

For abonnenter

Det begynder med fru Jensen, et tomt køleskab og ingen hjemmehjælp og ender med en ny sundhedsreform. Måske

Analyse: Regeringen forsøger sig igen igen med at modernisere sundhedsvæsenet, så færre borgere bliver tabt i systemet. En Sundhedsstrukturkommission har et år at arbejde i – og flere spøgelser at jage ud i mørket.