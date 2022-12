Ti af årets drab mistænkes partner eller eks at stå bag

- Vi vil gerne have, at man har noget mere viden om det og er opmærksom på det, siger han.

Hos organisationen og kvinde- og krisecentret Danner peger direktør Mette Marie Yde også på, at der ofte er røde flag forud for partnerdrab.

Ifølge hende bør der laves vurderinger af risikoen for ikke bare vold, men at kvinden bliver dræbt. Dertil peger hun på tidligere opsporing, hvor det ikke kun er op til kvinden at søge hjælp.

- Hvis man kan lære at genkende nogle af tegnene, så kan man bygge bro fra kvinden og over til hjælpesystemet, så hun ikke selv skal tage rejsen, siger Mette Marie Yde.

I 2022 fremlagde den daværende S-regering en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab. Danner-direktøren finder handlingsplanen mere helhedsorienteret. Men der er også elementer, hun savner.

- Man har glemt den ambulante rådgivning til kvinder. Der er også rigtig mange af de kvinder, som bliver dræbt, som aldrig har henvendt sig til et krisecenter, siger hun.

For at stoppe volden er det helt afgørende med differentierede tilbud til kvinder, som lever med volden, tilføjer hun. Dertil mener hun, at politikerne i for høj grad finansierer på projektbasis.

De fleste af årets drabssager har ikke været for retten endnu. Sagen om kvinden i vandet ved Amager Strandpark skal for retten til maj.