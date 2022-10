Den tragiske sag tog sin begyndelse mandag i sidste uge. I en ejendom på Svanevej i byen blev en mand fundet død. I den forbindelse udtrykte politiet bekymring for, om der skulle være tilstødt kvinden og barnet noget.

Siden har politiet flere gange bedt om hjælp fra offentligheden. På et tidspunkt blev et foto af kvinden offentliggjort. Man ønskede at høre fra personer, der havde set kvinden i tiden fra 1. til 11. oktober.

Senere blev der efterlyst tip fra folk, der havde set en bestemt sølvgrå Skoda stationcar den 4. oktober.

I forsøget på at finde mor og barn har politiet fået assistance fra Beredskabsstyrelsen, dykkere fra Søværnet, Flyvevåbnets helikoptere samt specialister fra Syddansk og Aarhus Universitet, har politiet tidligere oplyst.