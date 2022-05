Den russiske stat er ikke indstillet på at standse krigen. Den drømmer om at erobre Ukraine og andre europæiske lande. Den drømmer stadig om, at friheden i Europa vil forsvinde. Men de drømme får ikke lov til at gå i opfyldelse. Drømmen om fred vil gå i opfyldelse. Jeres drøm og vores drøm, ligesom det skete for 77 år siden.

Det er lige nu i Ukraine, at fremtiden for vores kontinent afgøres. Hvorvidt ikke bare vi, men også vores naboer, os alle sammen, skal leve i fred.

Ondskaben kender ikke til landegrænser, tyranniet nøjes ikke med at indtage et enkelt land. I hjælper os allerede i vores kamp, og det er vi taknemmelige for. Vi kæmper med våben og med jeres støtte til, at vi kan opnå EU-medlemskab, med jeres ærlighed i spørgsmålet om sanktioner og med den oprigtighed, I viser vores befolkning. Vi ser ukrainske flag vaje på jeres gader og pladser, og det viser, at I er fuldt bevidste om, hvad der foregår. Ingen ved, hvor mange dage denne krig, som den russiske aggression udløste, vil fortsætte, men jeg tror, at vores befrielsesdag nærmer sig.

Ligesom jeg nu taler til jeres befolkning, mens I markerer årsdagen for jeres lands befrielse, tror jeg, at repræsentanter for jeres land en dag vil tale til den ukrainske befolkning, når vi markerer fredens årsdag hos os.

Ligesom hvert år på denne dag tænder I lys for at mindes jeres sejr over ondskaben, og når I gør det i år, vil jeg bede jer sende en tanke til de ukrainske børn, de 220 børn, hvis liv er blevet taget af denne krig. Husk på, at Europa er i stand til at sætte en stopper for det, der kostede disse børn livet. Lad det aldrig mere ske.

Tak til hver og en af jer. Tak, Danmark. Ære til Ukraine.

Oversættelse: Tonny Pedersen, Politiken