14.309 bekræftede tilfælde af coronavirus

En tendensrapport fra SSI, der er udgivet torsdag eftermiddag, viser, at antallet af nye tilfælde med coronavirus faldt med 27 procent fra uge otte til uge ni.

Torsdag har Sundhedsstyrelsen lempet anbefalingerne for, hvornår man bør lade sig teste for coronavirus. Det betyder, at man fremover blot skal lade sig teste, hvis der er en særlig sundhedsfaglig grund til at gøre det.

Det kan eksempelvis være, hvis et testsvar kan give anledning til tidlig behandling mod covid-19 for at reducere risikoen for indlæggelse og alvorlig sygdom.

I sundhedsvæsnet og på plejehjem, hvor der opholder sig særligt sårbare personer, vil der fortsat være behov for at håndtere og begrænse udbrud af smitte.