Ny måling viser stor opbakning til kritiserede naturnationalparker

Målingen viser, at 73 procent af de adspurgte støtter planerne. 11 procent er imod, og 17 procent svarer, at de hverken er enige eller uenige.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding glæder sig over, at målingen viser så stor opbakning.

Et flertal i Folketinget har besluttet at etablere 15 naturnationalparker og udlægge 75.000 hektar urørt skov.

Især fordi hovedformålet med de nye parker er at fremme biodiversiteten i den danske natur, siger hun:

- Hovedargumentet for de nye nationalparker og planerne om urørt skov er nu engang, at den danske natur er i krise. Vi mister arter i et tempo, menneskeheden aldrig tidligere har oplevet.

- Jeg tror, at opbakningen et udtryk for, at naturen fylder rigtig meget i danskernes bevidsthed, og at de så også bakker op om det her centrale initiativ.

I undersøgelsen svarer 15 procent, at de ikke ønsker, at der skal ligge en naturnationalpark i deres bopælskommune.

Samtidig svarer 11 procent, at de frygter, at naturnationalparkerne kommer til at skade friluftslivet.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening vil det fortsat være muligt at ride på heste, cykle eller gå tur med hunden i snor, så længe der tages hensyn til dyr i området, og at naturen bliver respekteret.