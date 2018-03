I årevis har mantraet i Danmark været, at det er uddannelse og atter uddannelse, der skal redde landet i den globale konkurrence. I videnssamfundet skal vi konstant dygtiggøre og uddanne os, så den omstillingsparathed, som forventes af samfundet, når markeder, teknologier og konjunkturer ændrer sig, er indpodet i det enkelte individ. Derfor hedder det i dag uddannelse, livslang læring og efteruddannelse, hvis man skal klare sig på arbejdsmarkedet.

I det lys er der en del steder, det halter – alvorligt endda. Gymnasierne og de videregående uddannelser er en historie for sig, for i takt med forblændelsen af idealet om den bedst uddannede befolkning i historien har man optaget alt for mange studerende – både på gymnasierne og de videregående uddannelser – og dermed har man i virkeligheden modarbejdet sin egen ambition. Så medmindre det var uddannelsesfabrikker, man ville have, og den tanke kan man sagtens få, så har man i virkeligheden undermineret den faglighed, som man mener, vi skal overleve på i fremtiden. Men det er ikke det, det skal handle om her, bortset fra at det er værd at bemærke, at med mere end 60 pct. af en ungdomsårgang, der vælger en gymnasial uddannelse, vil man producere en stor restgruppe. Eller sagt på en anden måde spilder en væsentlig del tiden, fordi de ender med studentereksaminer, som aldrig bruges til noget. Og det hænger sammen med det, som det egentlig skal handle om.

For en konsekvens af den noget ensidige fokus på det evigt saliggørende i en nation af højtuddannede er, at man har behandlet de øvrige ungdomsuddannelser stedmoderligt. Ét er, at alt for mange aldrig får en ungdomsuddannelse. Regeringens ambition er, at 95 pct. af enhver ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. De fleste unge begynder da også på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen, men frafaldet er stadig alt for stort – tal fra Dansk Industri viser, at hver femte, der forlod folkeskolen i 2008, syv år efter ikke havde gennemført en ungdomsuddannelse. Det er indlysende, at det tal er alt, alt for højt.

En af årsagerne er naturligvis den skævvridning mellem gymnasier og erhvervsuddannelser, som man de seneste par årtier har set. At være håndværker eller på anden måde faglært arbejder har ganske enkelt ikke været smart og trendy målt i forhold til de boglige ungdomsuddannelser.

Derfor er det på alle måder et godt forslag, som Venstre har fremsat om at styrke erhvervsuddannelserne ved at placere folkeskolens 10. klasse på skolerne. Regeringens målsætning er, at 30 pct. af en årgang skal søge erhvervsuddannelserne, men i dag er tallet blot 19,4, så der er plads til forbedring. Det er på alle måder et problem, for landet har naturligvis brug for dygtige faglærte, og samtidig går en stor generation af faglærte inden længe på pension.

Så alle midler gælder. Det har stor politisk opmærksomhed, og derfor har også erhvervsuddannelserne været genstand for reformer. Venstres forslag vil næppe i sig selv vende skuden og redde erhvervsuddannelserne, men det vil være et væsentligt middel til at åbne uddannelserne for dem, der er i tvivl om deres uddannelsesretning, men ikke har evner for det boglige eller ambitioner om en længere videregående uddannelse. Og hvis den åbning samtidig kan være med til at samle mange af dem op, som i dag falder fra ungdomsuddannelserne og ender i den femtedel, som otte år efter folkeskolen stadig ikke er kommet i gang med en uddannelse, er endnu mere vundet. Det må være ambitionen.