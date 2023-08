27/08/2023 KL. 06:00

Unges mistrivsel er biprodukt af en perfekthedskultur – ikke karakterer og prøver

At være middel er det værste, du kan være. Men det er et urealistisk krav at stille sig selv. Det har aldrig været meningen, at alle skal have 12 i alt. Men perfekthedskulturen sætter alt for høje krav til os unge.