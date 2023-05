Efter 50 år må vi ikke bare læne os tilbage: Vi skal slå ring om retten til fri abort

Alligevel er abortrettigheder nærmest blevet noget, vi tager for givet, og noget vi ikke taler om. Men rettigheder er noget, vi alle skal kæmpe for, værne om og udvikle. Vi glemmer, at hvad der vedtages politisk også kan tilbagerulles politisk.

For mens Danmark i år markerer 50 år med fri abort, indskrænker flere lande i disse år de samme rettigheder. Polen afviklede i 2020 retten til abort. I USA har højesteretten tilbagerullet dommen Roe v. Wade, som har været grundlaget for amerikanske kvinders ret til abort. Det betyder, at retten til abort i dag er blevet afviklet eller kraftigt indskrænket i en række stater.

I dag sender vi derfor vores tak til de modige kvinder og mænd, der for 50 år siden banede vejen for den fri abort i Danmark. Deres kamp for frihed og kropslig selvbestemmelse var en milepæl for vores samfund og for den enkelte kvinde, som ikke længere skal frygte for sit liv og helbred, hvis hun bliver uønsket gravid. Siden starten af 1990’erne er antallet af uønskede graviditeter og aborter faldet stødt i Danmark. Det er en positiv udvikling, som kræver fortsat fokus.

Valget om abort er ikke altid et nemt valg for den enkelte kvinde, men vi må holde fast i at valget altid må være hendes eget. Retten til selv at bestemme om man vil have børn er en af de absolutte grundsten i retten til at bestemme over egen krop.

Derfor skal vi slå ring om abort som en grundlæggende frihedsrettighed.

Det skal vi gøre ved fortsat at skabe rum for samtalen om den fri abort. For gennem dialog og viden kan vi holde retten til fri abort relevant, tidssvarende og samtidig gøre op med de tabuer, som stadig er forbundet med abort.

Det skylder vi vores mødre og bedstemødre, som ved, at retten til fri abort ikke må tages for givet. Den skal holdes ved lige med ord og handling.