FC Midtjylland har solgt Gustav Isaksen til Lazio

Gustav Isaksen er kommet skidt i gang med den nye sæson. Han nåede at brænde to straffespark i Superligaen, inden han efterfølgende blev udeladt af midtjydernes kamptrup to gange, fordi en handel var under opsejling.

Dribleren takker FCM’s fans efter salget.

- Da jeg forleden brændte mit andet straffespark i træk, sang de mit navn, da vi kom ud efter pausen. Det er sådan nogle små ting, der betyder meget.

- Jeg vil sige tusind tak til fansene, og så håber jeg, det bliver et på gensyn. Jeg håber, jeg en dag vil trække Midtjylland-trøjen over hovedet igen, men det er heller ingen hemmelighed, at jeg nu vil ud at opleve verden, siger Isaksen.

I alt nåede akademispilleren at bidrage med 33 mål i 139 kampe som FCM-spiller.