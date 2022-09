Wada fastholder cannabis på dopinglisten efter gennemsyn

Spor af cannabis i dopingtest vil fortsat føre til karantæne for verdens atleter.

Det meddeler Det Internationale Antidopingagentur, Wada, efter at have taget et nærmere kig på effekterne af det omdiskuterede middel. Det skriver Reuters.

Det skyldes dog ikke, at man i gennemsynet af cannabis har fundet bevis for, at det har en præstationsfremmende effekt. I stedet henviser ham til, at det er ”imod sportens ånd” at indtage et sådant middel.