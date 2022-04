Danske ishockeyherrer slog Norge i VM-test

De danske ishockeyherrer skal om to uger dyste ved VM, og fredag spillede holdet den første af to testkampe ude mod Norge.

Det gik godt for danskerne, som vandt 2-0 over nordmændene i Varner Arena i byen Asker. Lørdag skal de to hold mødes igen.

Der blev ikke scoret i de to første perioder af kampen, men målene faldt i tredje periode.