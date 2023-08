Det økonomiske råderum skal opjusteres igen

Det fremgår ikke, hvornår opjusteringen af råderummet præsenteres.

Torsdag kommer regeringens finanslovsforslag.

Over for erhvervsmediet varsler Wammen, at der på grund af mere ro på inflationen over de seneste måneder vil være større frihed til at bruge penge i finanslovsforslaget.

En række elementer er allerede sluppet ud.

De handler blandt andet om højere befordringsfradrag, kortere ventetid hos domstolene, Amazonas-støtte og en styrkelse af udenrigstjenesten.