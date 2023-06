Også en mindre CO2-udledning i kommunen og flere parkeringspladser er en del af aftalen.

Det samme er skattelettelser i både 2024 og 2025.

De syv partier bag principaftalen er også de syv partier, der står bag aftalen om den nye kunstige ø Lynetteholm, som både Enhedslisten og Alternativet er imod.

Det er i denne forligskreds, at partierne har fundet sammen om et videre samarbejde, siger Sophie Hæstorp Andersen.

- Vi har valgt at indgå en principaftale nu for at skabe ro og stabilitet for Københavns udvikling. Når vi skulle se frem mod en kommende kommuneplan, ville vi gerne hurtigt i gang, og derfor indgår vi aftalen nu her før sommerferien, siger Sophie Hæstorp Andersen på pressemødet.

SPØRGSMÅL: Er det ikke risikabelt at love københavnerne, at I kan lande en aftale, tre måneder før forhandlingerne reelt set går i gang?

- Jeg føler, vi står på et rigtig godt grundlag, når vi laver en forventningsafstemning partierne imellem og også sikrer, at der er økonomi til det.

SPØRGSMÅL: Har S gået mere på kompromis denne gang end ved tidligere aftaler, fordi I gerne vil være med ved bordet nu?

- Jeg oplever ikke, at Socialdemokratiet har skullet binde store knuder på sig selv for at være med i denne aftale. Jeg synes, det er en rigtig god aftale, siger hun.