Derfor vil partierne også gerne være med i et bredt forlig, som flertalsregeringen har sagt, at den ønsker.

- Vi tænker med det, at når vi tre kan stå sammen, så må regeringen lytte til os. Når vi kan danne bro og bred opposition, så må en regering hen over midten også have en interesse i at lytte til os, siger SF-formanden.

Hun kan dog ikke garantere, at alliancen mellem de tre partier holder hele vejen, og at SF ikke går med i en aftale uden de andre to.

- Jeg forestiller mig, at vi lander en aftale, hvor vi alle tre kan være med, eller ingen af os kan være med, men det kan man ikke forudsige. Det kan være, der sker et eller andet helt uforudsigeligt ved forhandlingsbordet, siger Pia Olsen Dyhr.