Minister gør det muligt at stoppe import af norsk oliespildevand

Resultatet af den dialog er, at Danmark kan give afslag på at importere visse typer affald og altså herunder spildevand med et lavt indhold af olie.

Det er EU-regler, der giver mulighed for, at et land kan give afslag.

Det er eksempelvis, når en stor del af det importerede affald skal bortskaffes og kun en meget lille del kan genanvendes, og når miljøet samtidig bliver påvirket negativt.

Ministeren har været i flere samråd om sagen og er blevet presset fra flere partier til at handle.

Men det har været afgørende, at afslagene kan gives i overensstemmelse med EU’s regler, siger Magnus Heunicke.

- Det får konsekvenser for en konkret virksomhed, men der kan også være flere, der prøver at søge på samme vilkår fremover, og vi skal være stensikre på, at et afslag også holder i klagesager, siger ministeren.