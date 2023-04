07/04/2023 KL. 09:00

I 130 år troede vi, at vi vidste, hvad klokken var. Men nu har Folketinget for tredje gang i danmarkshistorien vendt op og ned på urskiven

Det er langtfra så enkelt at svare på, hvad klokken er, som man måske skulle tro. Måling af tid er nemlig i høj grad også et politisk spørgsmål, og derfor har Danmark for kort tid siden fået en helt ny lov, der regulerer målingen af tiden. Jyllands-Postens politiske analytiker tager dig igennem tidens snørklede politiske historie.