01/04/2023 KL. 19:00

EL og R: Naivt at løse flygtningekrisen med pigtråd

Lørdag advarede udlændingeminister Kaare Dybvad (S) om, at en forstående migrationskrise truer Europas demokratier. EL og R er enige i, at der er et problem, men slet ikke i ministerens pigtrådsløsning.