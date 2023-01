Minister: Ligestillingsudfordringer gennemsyrer samfundet

Videre nævner ligestillingsministeren, at ”kvinder stadigvæk har svært ved at gøre sig gældende i toppen af samfundet”, og en ”stigende tendens til, at drenge har det rigtigt svært i skolen”.

- Der er mange kønnede udfordringer. Der kan det nogle gange være nødvendigt med noget regulering og lovgivning.

- Det synes jeg sådan set er meget liberalt at gå ind og understøtte, at man kan få noget mere frihed for at få nogle flere muligheder i samfundet, siger Marie Bjerre.

Hun mener dog, at ”man skal passe på med at regulere for meget i samfundet”.

Et sted, regulering har været nødvendigt, er aftalen om øremærket barsel til mænd, mener Marie Bjerre.

Her gjorde ”et stærkt kønsrollemønster”, at mænd og kvinder ikke ligestillede barslen af sig selv, mener hun.