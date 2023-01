En sætning klæber så meget til Anders Fogh Rasmussen, at den er blevet en del af hans brand: »Der er ikke noget at komme efter.« Men når man fylder 70 år og ser i bakspejlet, må selv en perfektionist erkende, at livet ikke leves uden fejltagelser. Ikke, at han bryder sig om det. Anders Fogh Rasmussen har meget, meget svært ved at forsone sig med fejl.