Hvad i alverden var der sket?

Der var løftede øjenbryn og morgenkaffe galt i halsen mange steder rundt om køkkenbordene onsdag morgen, da Danmark stod op og fik overblik over det valgresultat, der var rullet ind sent om natten.

Mette Frederiksen havde genvundet sit røde flertal i Folketinget med lige præcis 90 mandater – på trods af, at partierne bag hende havde fået færrest stemmer. Over 50.000 flere vælgere i kongeriget havde stemt på et ikke-rødt parti, men alligevel vandt de røde partier flertallet.